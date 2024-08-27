На Покровському напрямку за добу відбулося 60 зіткнень – Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку – ЗСУ відбивали 60 атак окупантів.

Про це йдеться﻿ у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 27 серпня.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням 129 ракет, 81 авіаційний удар, задіявши 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Колісниківка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Петрівка, Олександропіль, Селідове, Єгорівка, Вугледар, Тягинка, Токарівка, Садове, Одрадокам’янка.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, РЛС "Зоопарк", два склади боєприпасів, артсистему та ще один важливий об’єкт ворога.

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони з зайнятих позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.