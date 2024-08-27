На Покровском направлении за сутки произошло 60 столкновений – Генштаб
За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском направлении – ВСУ отражали 60 атак оккупантов.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 27 августа.
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 129 ракет, 81 авиационный удар, задействовав 116 КАБ. Кроме этого, произвел более 4500 обстрелов, в том числе 156 – с использованием реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Колесниковка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Петровка, Александрополь, Селидово, Егоровка, Угледар, Тягинка, Токаревка, Садовое, Одрадокаменка.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БПЛА, РЛС "Зоопарк", два состава боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.
В Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.
На Лиманском направлении наши войска отбили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.
На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в направлении Водяного, Угледара и близ Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.
В Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.
На Приднепровском направлении оккупанты предприняли четыре безуспешных попытки выбить подразделения Сил обороны с занятых позиций.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.