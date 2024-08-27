На Покровском направлении за сутки произошло 60 столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском направлении – ВСУ отражали 60 атак оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 27 августа.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 129 ракет, 81 авиационный удар, задействовав 116 КАБ. Кроме этого, произвел более 4500 обстрелов, в том числе 156 – с использованием реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Колесниковка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Петровка, Александрополь, Селидово, Егоровка, Угледар, Тягинка, Токаревка, Садовое, Одрадокаменка.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БПЛА, РЛС "Зоопарк", два состава боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.

В Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в направлении Водяного, Угледара и близ Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.

В Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли четыре безуспешных попытки выбить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.