Влада розглядала можливість блокування Telegram, але відмовилася від цього – ЗМІ

Українська влада обговорювала питання обмеження Telegram, однак поки що жодна з опцій так і не була реалізована. Ні жорсткий варіант із блокуванням, ні більш полегшена історія з держрегулюванням, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Як підтверджують різні джерела видання у владі, політичного рішення щодо заборони Telegram не було ухвалено. Але кілька місяців тому це питання обговорювалося на високому рівні. Президенту Володимиру Зеленському підготували аналітичний документ про плюси і мінуси заборони, за підсумками чого було вирішено нічого різкого не робити.

Тим більше, що певний контакт, не на інституційному, а на особистому рівні, між українською владою та адміністрацією месенджера все ж таки є. Про це РБК-Україна сказали кілька не зв'язаних між собою джерел. І іноді цей канал зв'язку дозволяє вирішувати точкові питання, зокрема пов'язані з блокуванням тих чи інших шкідливих каналів.

"Якби прийняли рішення блокувати Telegram, технічно це можна реалізувати досить просто. Спробуйте зараз в AppleStore або Play Market в Україні завантажити додаток ВКонтакте або Однокласники. Ви їх там уже не знайдете. І так само не знайшли б і Telegram" , - каже один з обізнаних у цьому питанні співрозмовників у владі.

За словами іншого джерела в силових відомствах, як варіант, розглядалася можливість переконати чи змусити Павла Дурова під загрозою блокування месенджера відкрити юридичну особу в Україні - по суті, представництво компанії у нас у країні, через яку українська влада та силовики могли б оперативно вирішувати проблеми, пов'язані з месенджером.