Власти рассматривали возможность блокировки Telegram, но отказались от этого – СМИ

Украинская власть обсуждала вопрос ограничения Telegram, однако пока ни одна из опций так и не была реализована. Ни жесткий вариант с блокировкой, ни более облегченная история с госрегулированием, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Как подтверждают разные источники издания во власти, политическое решение о запрете Telegram не было принято. Но несколько месяцев назад этот вопрос обсуждался на высоком уровне. Президенту Владимиру Зеленскому подготовили аналитический документ о плюсах и минусах запрета, по итогам чего было решено ничего резкого не делать.

Тем более что определенный контакт, не на институциональном, а на личном уровне, между украинскими властями и администрацией мессенджера все же есть. Об этом сказали несколько не связанных между собой источников. И иногда этот канал связи позволяет решать точечные вопросы, в том числе связанные с блокировкой тех или иных вредоносных каналов.

"Если бы приняли решение блокировать Telegram, технически это можно реализовать достаточно просто. Попробуйте сейчас в AppleStore или Play Market в Украине скачать приложение Вконтакте или Одноклассники. Вы их там уже не найдете. И так же не нашли бы и Telegram" , - говорит один из осведомленных в этом вопросе собеседников во власти.

По словам другого источника в силовых ведомствах, как вариант, рассматривалась возможность убедить или заставить Павла Дурова под угрозой блокирования мессенджера открыть юридическое лицо в Украине - по сути, представительство компании у нас в стране, через которое украинские власти и силовики могли бы оперативно решать проблемы, связанные с мессенджером.