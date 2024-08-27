ППО збила 5 крилатих ракет та 60 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на вівторок, 27 серпня, протиповітряна оборона працювала в більшості областей України. У результаті повітряного бою українські військові збили 5 крилатих ракет та 60 безпілотників Shahed.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього ЗСУ виявили 91 засіб повітряного нападу.

Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ.);

балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ);

п'ятьма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області);

81 ударним БпЛА типу Shahed (із Єйська та Курської області РФ).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Водночас десять російських безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України.Бойова робота триває.

ППО працювала у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.