ППО збила 5 крилатих ракет та 60 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на вівторок, 27 серпня, протиповітряна оборона працювала в більшості областей України. У результаті повітряного бою українські військові збили 5 крилатих ракет та 60 безпілотників Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Усього ЗСУ виявили 91 засіб повітряного нападу.
Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:
- трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ.);
- балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);
- крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ);
- п'ятьма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області);
- 81 ударним БпЛА типу Shahed (із Єйська та Курської області РФ).
Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:
- 5 крилатих ракет Х-101;
- 60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Водночас десять російських безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України.Бойова робота триває.
ППО працювала у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.