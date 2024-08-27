ПВО сбила 5 крылатых ракет и 60 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на вторник, 27 августа, противовоздушная оборона работала в большинстве областей Украины. В результате воздушного боя украинские военные сбили 5 крылатых ракет и 60 беспилотников Shahed.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего ВСУ обнаружили 91 средство воздушного нападения.
Этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными БПЛА:
- тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ.);
- баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);
- крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской области РФ);
- пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области);
- 81 ударным БпЛА типа Shahed (из Ейска и Курской области РФ).
По состоянию на 9:00 в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:
- 5 крылатых ракет Х-101;
- 60 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
В то же время десять российских беспилотников локационно утрачены (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
ПВО работало в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.
К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.