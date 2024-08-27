ПВО сбила 5 крылатых ракет и 60 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на вторник, 27 августа, противовоздушная оборона работала в большинстве областей Украины. В результате воздушного боя украинские военные сбили 5 крылатых ракет и 60 беспилотников Shahed.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего ВСУ обнаружили 91 средство воздушного нападения.

Этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными БПЛА:

тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ.);

баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской области РФ);

пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области);

81 ударным БпЛА типа Shahed (из Ейска и Курской области РФ).

По состоянию на 9:00 в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:

5 крылатых ракет Х-101;

60 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

В то же время десять российских беспилотников локационно утрачены (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

ПВО работало в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.