Жорсткі графіки відключень можуть тривати до двох тижнів – експерт

26 серпня була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі. Про це розповів ексміністр палива й енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков, повідомляє Київ 24.

"Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак", – сказав він.

Плачков наголосив, що російська атака на Україну 26 серпня була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Росіяни прагнули створити для українців "тотальний блекаут".

"На жаль, це була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі. Цього не сталося, енергетики швидко і професійно реагували", – розповів Плаков.

Задля досягнення мети, росіяни били по розподільчих системах і системах видачі електроенергії, зокрема гатили по Київській ГЕС.

"Були удари по розподільчих системах і системах видачі електроенергії, в тому числі й на АЕС. Був удар і по Київській ГЕС. Там теж частково пошкоджено енергообладнання. Зараз проводять серйозні роботи. Треба відновити схему більш надійною для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів", – додав він.

Нагадаємо, що 26 серпня РФ здійснила масовану атаку на Україну. Президент України назвав вчорашній обстріл одним із найбільших ударів по Україні. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні “Шахедів” атакували різні регіони країни.