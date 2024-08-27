Жесткие графики отключений могут длиться до двух недель – эксперт

26 августа была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было добиться тотального блэкаута в энергосистеме. Об этом рассказал экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, сообщает Київ 24.

"Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак" , – сказал он.

Плачков подчеркнул, что российская атака на Украину 26 августа была одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Россияне стремились создать для украинцев "тотальный блэкаут".

"К сожалению, это была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было достичь тотального блэкаута в энергосистеме. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали" , – рассказал Плаков.

Для достижения цели россияне били по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии, в частности, били по Киевской ГЭС.

"Были удары по распределительным системам и системам выдачи электроэнергии, в том числе и на АЭС. Был удар и по Киевской ГЭС. Там тоже частично повреждено энергооборудование. Сейчас проводят серьезные работы. Надо восстановить схему более надежной для возможности обеспечения в полном объеме потребителей" , – добавил он.

Напомним, что 26 августа РФ совершила массированную атаку на Украину. Президент Украины назвал вчерашний обстрел одним из самых больших ударов по Украине. Более сотни ракет разных типов и около сотни "Шахедов" атаковали разные регионы страны.