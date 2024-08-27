У НАТО відреагували на інцидент з "об'єктом", який залетів у Польщу

У Північноатлантичному альянсі зазначили, що на території сусідів України-членів НАТО за час повномасштабної війни вже не раз знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну, і такі дії РФ є "потенційно небезпечними". Коментар речниці НАТО Фари Далалла наводить польське RMF24, повідомляє Європейська правда.

Речниця зазначила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України на території країн-членів неодноразово знаходили уламки російських ударних безпілотників та ракет.

Вона сказала, що такі дії є "безвідповідальними і потенційно небезпечними".

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який ймовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.