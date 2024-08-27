В НАТО отреагировали на инцидент с "объектом", который залетел в Польшу

В Североатлантическом альянсе отметили, что на территории соседей Украины-членов НАТО за время полномасштабной войны уже не раз находили обломки ракет и дронов, которыми Россия атакует Украину, и такие действия РФ "потенциально опасны". Комментарий пресс-секретаря НАТО Фары Далалла приводит польское RMF24, сообщает Европейская правда.

Пресс-секретарь отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории стран-членов неоднократно находили обломки российских ударных беспилотников и ракет.

Она сказала, что такие действия "безответственны и потенциально опасны".

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", предположительно беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что залетевший из Украины объект не сбили из-за атмосферных условий.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны минимум 33 минуты.