Україна надасть США список цілей у РФ для атак далекобійною зброєю – ЗМІ

Україна представить адміністрації президента США Джо Байдена список цілей у Росії, заради яких треба зняти обмеження на застосування американської далекобійної зброї﻿. Про це йдеться у повідомленні Politico, повідомляє Ділова столиця.

Джерела видання стведжуюь, що Україна планує використати цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї в Росії.

При цьому у виданні зазначили, що раніше список деяких потенційних цілей вже був наданий США, але цей буде відрізнятися деталями.

За словами трьох співрозмовників видання, міністр оборони України Рустем Умєров та керівник ОПУ Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують подати список адміністрації під час своїх обговорень.

У США вже кілька місяців стверджують, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включно з авіацією, від кордону і зробила їх недосяжними. Але в Україні із цим не згодні.