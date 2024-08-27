Украина предоставит США список целей в РФ для атак дальнобойным оружием – СМИ

Украина представит администрации президента США Джо Байдена список целей в России, ради которых следует снять ограничения на применение американского дальнобойного оружия.﻿ Об этом говорится в сообщении Politico, сообщает Деловая столица.

Источники издания утверждают, что Украина планирует использовать этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения по использованию американского оружия в России.

При этом в издании отметили, что ранее список некоторых потенциальных целей уже был предоставлен США, но этот будет отличаться деталями.

По словам трех собеседников издания, министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель ОПУ Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют представить список администрации во время своих обсуждений.

В США уже несколько месяцев утверждают, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои важнейшие цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми. Но в Украине с этим не согласны.