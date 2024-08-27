Китай стурбований через використання Україною західної зброї в РФ

Спецпредставник уряду КНР Лі Хуей заявив, що Китай, Бразилія, Південна Африка та Індонезія стурбовані пом’якшенням західними державами умов використання Україною наданої ними зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Про це китайський дипломат сказав під час брифінгу в Пекіні за результатами четвертого раунду човникової дипломатії щодо врегулювання російсько-української війни, повідомляє Укрінформ.

"Всі сторони стурбовані тим, що Захід безперервно пом’якшує умови для завдання Україною ударів по території Росії поставленими озброєннями" , - сказав Лі, не уточнюючи, що саме у зв’язку з цим викликає занепокоєння у згаданих країнах.

За його словами, Китай і три його партнери з Глобального Півдня вважають однією з головних причин того, що російсько-українська війна не припиняється, зацікавленість у її продовженні "ВПК деяких країн".

"Всі сторони вважають, що причина затягування «української кризи» (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.) полягає не лише в діях Росії та України. Насправді ж за кризою стоять військово-промислові комплекси деяких країн, які маніпулюють конфліктом, щоб він продовжувався" , - заявив Лі.

Він додав, що в Бразилії, Південній Африці та Індонезії погоджуються з китайською стороною в тому, що "конкретна країна" використовує кризу для власної вигоди і погрожує санкціями Китаю та іншим, які мають "нормальні" економічні й торговельні зв’язки з Росією.

При цьому Пекін ніяк не реагує на масоване застосування російськими військовими іранських безпілотників та віднедавна північнокорейських ракет і артснарядів для обстрілів українських міст та цивільної інфраструктури, а також не помічає різкого зростання в Росії видатків на ВПК і збільшення виробництва зброї.