Китай озабочен из-за использования Украиной западного оружия в РФ

Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй заявил, что Китай, Бразилия, Южная Африка и Индонезия озабочены смягчением западными государствами условий использования Украиной предоставленного ими оружия для ударов по военным целям на территории России. Об этом китайский дипломат сказал во время брифинга в Пекине по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по урегулированию российско-украинской войны, сообщает Укринформ.

"Все стороны обеспокоены тем, что Запад непрерывно смягчает условия для нанесения Украиной ударов по территории России поставленными вооружениями" , - сказал Ли, не уточняя, что именно в этой связи вызывает беспокойство в упомянутых странах.

По его словам, Китай и три его партнера по Глобальному Югу считают одной из главных причин того, что российско-украинская война не прекращается, заинтересованность в ее продолжении "ВПК некоторых стран".

"Все стороны считают, что причина затягивания "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины – ред.) заключается не только в действиях России и Украины. На самом же деле за кризисом стоят военно-промышленные комплексы некоторых стран, манипулирующих конфликтом, чтобы он продолжался" , – заявил Ли.

Он добавил, что в Бразилии, Южной Африке и Индонезии соглашаются с китайской стороной в том, что "конкретная страна" использует кризис для собственной выгоды и угрожает санкциями Китая и другим, имеющим "нормальные" экономические и торговые связи с Россией.

При этом Пекин никак не реагирует на массированное применение российскими военными иранских беспилотников и недавно северокорейских ракет и артснарядов для обстрелов украинских городов и гражданской инфраструктуры, а также не замечает резкого роста в России расходов на ВПК и увеличения производства оружия.