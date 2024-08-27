ЗСУ мають на озброєння понад 170 зразків безпілотних систем – командувач

На сьогодні більш ніж 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються Силами оборони на фронті. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, повідомляє Укрінформ.

"Український дрон – він масштабний, український дрон – він кмітливий, він перспективний, гнучкий, ефективний, і це стосується практично всіх напрямків. І український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, я з упевненістю можу сказати, що це один із різновидів зброї нашої перемоги. Сьогодні ми не уявляємо роботу взагалі без жодного компонента в цих моментах, і дуже важливо, що український дрон – це валюта нашої держави після нашої перемоги" , - зазначив Сухаревський.

Він додав, що не так багато виробників у світі можуть зрівнятися з українськими розробками.

"Для статистики наведу приклад, що на сьогодні понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті" , - поінформував Сухаревський.

Він також наголосив, що вітчизняні виробники безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами і швидко адаптуються під нові виклики. Крім того, всі далекобійні дрони, які застосовуються на фронті, виготовлені в Україні, сказав командувач.