ВСУ имеют на вооружение более 170 образцов беспилотных систем – командующий

На сегодняшний день более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются Силами обороны на фронте. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает Укринформ.

"Украинский дрон – он масштабный, украинский дрон – он сообразительный, он перспективен, гибок, эффективен, и это касается практически всех направлений. И украинский дрон – это не только оружие, изменившее поле боя, я с уверенностью могу сказать, что это один из разновидностей оружия нашей победы. Сегодня мы не представляем работу вообще без какого-либо компонента в этих моментах, и очень важно, что украинский дрон – это валюта нашего государства после нашей победы ", - отметил Сухаревский.

Он добавил, что не так много производителей в мире могут сравниться с украинскими разработками.

"Для статистики приведу пример, что на сегодняшний день более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте" , - проинформировал Сухаревский.

Он также подчеркнул, что отечественные производители напрямую общаются с боевыми подразделениями и быстро адаптируются к новым вызовам. Кроме того, все дальнобойные дроны, применяемые на фронте, изготовлены в Украине, сказал командующий.