Російські Telegram-канали пишуть про штурм ЗСУ кордону з Білгородщиною

Група бійців ЗСУ у складі близько 500 осіб прориваються в районі Нехотіївки та пункту пропуску "Шебекіно" Білгородської області Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише популярний російський Telegram-канал Mash.

Росіяни також пишуть про те, що у складі групи нібито є "іноземні найманці з Польщі, Грузії та США".

"За нашими даними, у Нехотіївки йде бій — там українські солдати чисельністю до 200 осіб на кількох БМП висадилися на позиції біля держкордону і спробували його пройти — наші відразу накрили їх артою, після чого почався бій" , — пише російський Telegram-канал.

Водночас, додає Mash, "близько 300 ЗСУ-шників пішли на пропускний пункт "Шебекіно".

"Зараз там йде бій. Прикордонники дали відсіч, потім прилетіли гелікоптери і обстріляли угруповання противника" , — додає російський канал.

Mash нагадує, що у вівторок, 27 серпня, виповнюється рівно три тижні з моменту вторгнення українських солдатів у Курську область РФ.

Росіяни пишуть, що тоді українці діяли "за тією самою тактикою", що й зараз.