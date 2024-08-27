Российские Telegram-каналы пишут о штурме ВСУ границы с Белгородщиной

Группа бойцов ВСУ в составе около 500 человек прорываются в районе Нехотеевки и пункта пропуска "Шебекино" Белгородской области России, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет популярный российский Telegram-канал Mash.

Россияне также пишут о том, что в составе группы якобы есть "иностранные наёмники из Польши, Грузии и США".

"По нашим данным, у Нехотеевки идёт бой — там украинские солдаты численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции у госграницы и попытались её пройти — наши тут же накрыли их артой, после чего начался бой" , — пишет российский Telegram-канал.

В это же время, добавляет Mash, "около 300 ВСУ-шников пошли на пропускной пункт "Шебекино".

"Сейчас там идёт бой. Пограничники дали отпор, следом прилетели вертолёты и обстреляли группировку противника" , — добавляет российский канал.

Mash напоминает, что во вторник, 27 августа, исполняется ровно три недели с момента вторжения украинских солдат в Курскую область РФ.

Россияне пишут, что тогда украинцы действовали "по той же тактике", что и сейчас.