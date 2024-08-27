РФ тестує систему ППО Польщі - експерт про ймовірний залі "Шахеда"

Порушення російським бойовим дроном повітряного простору Польщі, що сталося напередодні під час масованого ракетного обстрілу України, є тестуванням системи ППО Польщі і залякуванням Заходу. Таку думку висловив колишній командувач ракетних військ й артилерії Сухопутних військ ЗС Польщі Ярослав Крашевський, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що це була провокація з російського боку" , - заявив експерт.

Він назвав малоймовірним, що російський "Шахед" відхилився від заданої цілі на території України. Йдеться про тестування росіянами системи ППО Польщі й перевірки алгоритму дій НАТО у випадку такого розвитку подій.

На його думку, цей крок є також елементом залякування Росією Польщі і НАТО, щоб вони активно не допомагали Україні.

Крашевський переконаний, що у випадку появи такої цілі у повітряному просторі країни її "потрібно негайно збивати". В іншому випадку Росія продовжуватиме так діяти й надалі.

Експерт переконаний, що збивати такого роду цілі польська система ППО має як над територією Польщі, так й України.

"Якщо такий обʼєкт буде збито над Україною, то він не вдарить по дитячій лікарні, електростанції, станції очищення води, трубопроводу. Це потрібно українцям" , - зазначив Крашевський.

Він зауважив, що збиття повітряної цілі над Україною елементами системи ППО Польщі несе з собою ризики того, що уламки протиракети можуть когось поранити на землі. Однак, на його переконання, цей ризик є значно меншим від прямого влучання запрограмованої російської ракети чи дрона-камікадзе по цілі в Україні з вірогідними летальними наслідками.