РФ тестирует систему ПВО Польши – эксперт о предполагаемом зале "Шахеда"

Нарушение российским боевым дроном воздушного пространства Польши, произошедшее накануне во время массированного ракетного обстрела Украины, является тестированием системы ПВО Польши и запугиванием Запада. Такое мнение высказал бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВС Польши Ярослав Крашевский, сообщает Укринформ.

"Я считаю, что это была провокация с российской стороны" , – заявил эксперт.

Он назвал маловероятным, что российский Шахед отклонился от заданной цели на территории Украины. Речь идет о тестировании россиянами системы ПВО Польши и проверке алгоритма действий НАТО в случае развития событий.

По его мнению, этот шаг является также элементом устрашения Россией Польши и НАТО, чтобы они активно не помогали Украине.

Крашевский убежден, что в случае появления такой цели в воздушном пространстве страны ее "нужно немедленно сбивать". В противном случае Россия будет продолжать так действовать и дальше.

Эксперт убежден, что сбивать такого рода цели польская система ПВО должна как над территорией Польши, так и Украины.

"Если такой объект будет сбит над Украиной, то он не ударит по детской больнице, электростанции, станции очистки воды, трубопроводу. Это нужно украинцам" , - отметил Крашевский.

Он отметил, что сбыт воздушной цели над Украиной элементами системы ПВО Польши несет с собой риски того, что обломки противоракеты могут кого-то ранить на земле. Однако, по его убеждению, этот риск значительно меньше прямого попадания запрограммированной российской ракеты или дрона-камикадзе по цели в Украине с вероятными летальными последствиями.