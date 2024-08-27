У Кривому Розі оголосили День жалоби після ракетного удару 26 серпня

Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби за загиблими від російського удару, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби. Співчуття рідним та близьким загиблих" , — йдеться в дописі в його Telegram-каналі.

Як повiдомлялось, російське військо завдало удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області увечері 26 серпня. Пошкоджені готель, магазини, багатоповерхівки.

Загинули двоє людей, п'ятеро дістали поранень.