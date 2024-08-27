В Кривом Роге объявили День траура после ракетного удара 26 августа
Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура по погибшим от российского удара, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура. Соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Как сообщалось, российское войско нанесло удар по Кривому Рогу Днепропетровской области вечером 26 августа. Повреждены отель, магазины, многоэтажки.
Погибли два человека, пятеро получили ранения.