В Кривом Роге объявили День траура после ракетного удара 26 августа

Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура по погибшим от российского удара, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура. Соболезнования родным и близким погибших" , — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Как сообщалось, российское войско нанесло удар по Кривому Рогу Днепропетровской области вечером 26 августа. Повреждены отель, магазины, многоэтажки.

Погибли два человека, пятеро получили ранения.