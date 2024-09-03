Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією рф

За даними Світового банку на початок 2024 року близько 20% бізнесу були знищені або зазнали часткового руйнування. 70% українського бізнесу втратили доходи, що зменшилися вдвічі порівняно з 2021 роком. Проблеми з електропостачанням, ускладненою логістикою, нестачею робітників та відсутністю достатнього фінансування, зокрема й на відбудову знищеного росіянами – це лише частковий перелік викликів, з яким сьогодні стикається український бізнес.

Святослав Болінський, засновник юридичної компанії «Болінський і команда» впевнений:

«Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих війною, ніж реалізація вироків судів проти рф. Грошова компенсація може бути отримана до Перемоги. Я бачу можливість створити прецеденти, за якими відповідальність будуть нести винні особи. Це не тільки рф, а й підсанкційні особи, які сприяють війні й міжнародна спільнота це визнала».

Юридична компанія «Болінський і команда» вийшла на юридичний ринок у 2024 році. Компанія забезпечує юридичний супровід розвитку та правову безпеку бізнесу в докризових, кризових і посткризових ситуаціях.

Одним із основних напрямків діяльності компанії є відшкодування збитків бізнесу завданих російською військовою агресією.

Частина компаній фіксує вартість фізичних витрат і подає позови на рф. Ефективного механізму стягнення призначених відшкодувань нині не існує й чекати репарацій можна роками.

Але збитки завдані країною-агресором – це не тільки зруйновані будівлі, виробничі й офісні приміщення та знищені продукція й товари. Це також неотриманий або недоотриманий прибуток та інші ресурси. Механізм підрахунку на рівні держави не впроваджено або не оприлюднено.

Компанія «Болінський і команда» відпрацювала юридичну сторону стягнення відшкодування з підсанкційних осіб і наразі формує пакети документів для предʼявлення позовів.

Юрист і адвокат Святослав Болінський відмічає:

«Ми фахівці в сфері безпеки бізнесу та юридичного супроводу діяльності компаній, маємо досвід вирішення складних юридичних питань. Ми бачимо юридичні можливості як підтримати підприємську діяльність в країні охопленою війною та відчуваємо внутрішню потребу долучитися до боротьби на правовому полі бою».

Юристи компанії наголошують, варто якомога швидше й правильно зафіксувати всі збитки. Це допоможе отримати відшкодування в повному обсязі.

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