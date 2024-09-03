Святослав Болинский: Украинский бизнес может значительно быстрее получить возмещение ущерба нанесенного военной агрессией

По данным Всемирного банка на начало 2024 года около 20% бизнеса были уничтожены или подверглись частичному разрушению. 70% украинского бизнеса потеряли доходы, уменьшившиеся вдвое по сравнению с 2021 годом. Проблемы с электроснабжением, усложненной логистикой, нехваткой рабочих и отсутствием достаточного финансирования, в том числе и на восстановление уничтоженного россиянами, – это лишь частичный перечень вызовов, с которым сегодня сталкивается украинский бизнес.

Святослав Болинский, основатель юридической компании «Болинский и команда» уверен:

«Украинский бизнес может гораздо быстрее получить возмещение ущерба нанесенного войной, чем реализация приговоров судов против РФ. Денежная компенсация может быть получена к Победе. Я вижу возможность создать прецеденты, по которым ответственность будут нести виновные. Это не только РФ, но и подсанкционные лица, способствующие войне и международное сообщество это признало».

Юридическая компания "Болинский и команда" вышла на юридический рынок в 2024 году. Компания обеспечивает юридическое сопровождение развития и правовую безопасность бизнеса в докризисных, кризисных и посткризисных ситуациях.

Одним из основных направлений деятельности компании является возмещение ущерба бизнесу нанесенного российской военной агрессией.

Часть компаний фиксирует стоимость физических затрат и подает иски в РФ. Эффективного механизма взыскания назначенных возмещений в настоящее время не существует и ждать репараций можно годами.

Но ущерб нанесенный страной-агрессором – это не только разрушенные здания, производственные и офисные помещения и уничтоженные продукция и товары. Это также неполученная или недополученная прибыль и другие ресурсы. Механизм подсчета на уровне государства не введен или не обнародован.

Компания «Болинский и команда» отработала юридическую сторону взыскания возмещения с подсанкционных лиц и формирует пакеты документов для предъявления исков.

Юрист и адвокат Святослав Болинский отмечает:

«Мы специалисты в сфере безопасности бизнеса и юридического сопровождения деятельности компаний, имеем опыт решения сложных юридических вопросов. Мы видим юридические возможности как поддержать предпринимательскую деятельность в стране охваченной войной и чувствуем внутреннюю потребность присоединиться к борьбе на правовом поле боя».

Юристы компании отмечают, стоит как можно скорее и правильно зафиксировать все убытки. Это поможет получить возмещение в полном объеме.

Узнать больше о юридической поддержке бизнеса можно по телефону:

+38 067 746 95 87

https://bolinskyi.com/