Нічні атаки на Україну: у Запоріжжі та Полтавській області померло ще 4 людини

У Полтавській області в лікарні померли троє поранених внаслідок російського обстрілу 26 серпня, також на Запоріжжі померла ще одна жінка, яка постраждала під час нічної атаки 27 серпня росіян на область, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"У лікарні померла літня жінка, яка отримала сильні опіки під час нічної атаки росіян на Запоріжжя. Її доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Медики кілька годин боролися за її життя, але врятувати не змогли".

Зазначається, що кількість жертв цієї атаки збільшилася до трьох. У лікарні залишається постраждалий чоловік з переломом кінцівки. Медики оцінюють його стан як стабільний середньої важкості. Ще двоє жінок після допомоги медиків відмовилися від подальшої госпіталізації.

Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що у лікарні померли троє людей, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки 26 серпня. Ще двоє людей перебувають у лікарнях.

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