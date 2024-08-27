Ночные атаки на Украину: в Запорожье и Полтавской области умерли еще 4 человека

В Полтавской области в больнице умерли трое раненых в результате российского обстрела 26 августа, также в Запорожье умерла еще одна женщина, которая пострадала во время ночной атаки 27 августа россиян на область, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"В больнице умерла пожилая женщина, которая получила сильные ожоги во время ночной атаки россиян на Запорожье. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли".

Отмечается, что количество жертв этой атаки увеличилось до трех. В больнице остается пострадавший мужчина с переломом конечности. Медики оценивают его состояние как стабильное средней тяжести. Еще две женщины после помощи медиков отказались от дальнейшей госпитализации.

Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в больнице умерли три человека, пострадавших в результате массированной вражеской атаки 26 августа. Еще два человека находятся в больницах.

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