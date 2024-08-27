Сервіс для планування Notion перестане працювати в РФ через санкції
Сервіс для організації роботи і ведення нотаток Notion з 9 вересня не надаватиме доступ до платформи користувачам, які перебувають на території Росії, повідомляє ЛігаБізнес.
"Уряд США ввів обмеження, що забороняють доступ до певних програмних продуктів і послуг для громадян Росії", – зазначають у Notion.
До 8 вересня користувачі з Росії ще матимуть доступ до платформи.
У січні 2023 року Notion повідомив у Twitter, що пишається своїм мільйонним комʼюніті. Повідомлення компанія проілюструвала прапорцями, які свідчать про ринки, на яких вона працює. У списку на другому місці був прапор Росії.