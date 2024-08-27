Сервис для планирования Notion перестанет работать в РФ из-за санкций
Сервис для организации работы и ведения заметок Notion с 9 сентября не будет предоставлять доступ к платформе пользователям, находящимся на территории России, сообщает Лига.Бизнес.
"Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и услугам для граждан России", – отмечают в Notion.
До 8 сентября пользователи из России еще получат доступ к платформе.
В январе 2023 года Notion сообщил в Twitter, что гордится своим миллионным коммьюнити. Сообщения компания проиллюстрировала флажками, свидетельствующими о рынках, на которых она работает. В списке на втором месте был флаг России.