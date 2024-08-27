В Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй" – прем'єр

Україна має критичну потребу зібрати додаткові кошти до бюджету – це 500 млрд гривень уже цього року. Кошти потрібні на зарплати військовим та закупівлю відповідного обладнання оборонної промисловості. Є декілька варіантів, де взяти цю суму, повідомив на форумі "Україна 24. Незалежність" голова уряду Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

Перший – збільшення внутрішніх запозичень.

"Наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ – ми провели відповідні перемовини і бачимо тут потенціал до кінця року. Другий – збільшення ставки податку на прибуток для банків. Третій – це розширення бази для військового збору на підвищення ставок військового збору для окремих випадків" , – сказав він.

Також в Україні запровадять принцип "воюй або працюй" – введення заходів, які покликані вивести ринок праці з тіні. Очікується, що це збільшить кількість робочих місць та рівень середньої зарплати і для наповнення бюджету.

Шмигаль додав, що на наступний рік є не закрита потреба в $15 млрд. Є декілька сценаріїв, за рахунок чого цю суму можна отримати, зокрема – заморожені російські кошти.