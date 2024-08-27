В Украине будут внедрять принцип "воюй или работай" – премьер

Украина нуждается в критической необходимости собрать дополнительные средства в бюджет – это 500 млрд гривен уже в этом году. Денежные средства нужны на зарплаты военным и закупку соответствующего оборудования оборонной промышленности. Есть несколько вариантов, где взять эту сумму, сообщил на форуме "Украина 24. Независимость" глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

Первый – увеличение внутренних заимствований.

"Наш рынок готов к этому. Финансовые институции, банки, НБУ – мы провели соответствующие переговоры и видим здесь потенциал до конца года. Второй – увеличение ставки налога на прибыль для банков. Третий – это расширение базы для военного сбора на повышение ставок военного сбора для банков в отдельных случаях" , – сказал он.

Также в Украине введут принцип "воюй или работай" – введение мер, призванных вывести рынок труда из тени. Ожидается, что это увеличит количество рабочих мест и уровень средней зарплаты для наполнения бюджета.

Шмыгаль добавил, что на следующий год есть не закрытая потребность в $15 млрд. Есть несколько сценариев, за счет чего эту сумму можно получить, в частности – замороженные российские средства.