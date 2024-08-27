У Молдові пояснили, чому впустили нардепа Дмитрука до країни

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос 27 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин" , – сказав Ефрос, відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу" , – підсумував міністр.

25 серпня чинному народному депутатові повідомили про підозру за напад на співробітника правоохоронного органу в Одесі і спробу викрасти зброю. У відомстві не називають прізвища депутата, але з матеріалів справи зрозуміло, що мова йде про Артема Дмитрука.

За даними видання "Українська правда", Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними джерел, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.

Сам Дмитрук заявив, що справа проти нього сфальсифікована, а його нібито збираються вбити чи посадити, щоб позбавити його можливості продовжувати політичну діяльність. Він виступає проти заборони РПЦ в Україні.

Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" у листопаді 2021 року. Депутат відомий кількома скандалами. Він виступив проти заборони Російської православної церкви в Україні. В січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, щоби пройти до зали засідань.

Також у червні 2021 року охоронців Дмитрука звинуватили в нападі на активістів в Одесі – заяви в поліцію написали двоє постраждалих, що прийшли до його приймальні. Сам народний депутат наголошував, що в нього немає охорони, а в конфлікті брали участь інші відвідувачі приймальні.

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