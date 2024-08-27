В Молдове объяснили, почему впустили нардепа Дмитрука в страну

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не заявлял, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу с Молдовой – там его приняли в качестве обычного гражданина, покинувшего территорию, где идет война. Об этом заявил министр внутренних дел страны Адриан Эфрос 27 августа, сообщает Радио Свобода.

"Существуют международные нормы, обеспечивающие свободное передвижение граждан. Особенно это касается граждан Украины, приезжающих из зоны конфликта, с территории, где идет война. Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин" , – сказал Эфрос, отвечая на вопрос, как Дмитруку удалось проехать транзитом через Молдову, нелегально покинув Украину.

Он добавил, что молдавская сторона выполнила свои обязательства: въезд нардепа задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

"Это все, чем мы можем поделиться по этому поводу" , – подытожил министр.

25 августа действующему народному депутату сообщили о подозрении за нападение на сотрудника правоохранительного органа в Одессе и попытку похитить оружие. В ведомстве не называют фамилию депутата, но из материалов дела понятно, что речь идет об Артеме Дмитруке.

По данным "Украинской правды", Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа. Кроме того, по данным источников, в тот же день нардеп покинул территорию Молдовы и улетел в Италию.

Сам Дмитрук заявил, что дело против него сфальсифицировано, а его якобы собираются убить или посадить, чтобы лишить его возможности продолжать политическую деятельность. Он выступает против запрета РПЦ на Украине.

Дмитрий был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре 2021 года. Депутат известен несколькими скандалами. Он выступил против запрета Русской православной церкви в Украине. В январе 2022 года Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете, чтобы пройти в зал заседаний.

Также в июне 2021 года охранников Дмитрука обвинили в нападении на активистов в Одессе – заявления в полицию написали двое пострадавших, пришедших в его приемную. Сам народный депутат отмечал, что у него нет охраны, а в конфликте принимали участие другие посетители приемной.

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