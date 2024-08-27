КМДА: У Києві після ремонту відновив роботу фунікулер
27 серпня столичний фунікулер відновив роботу після планового щорічного ремонту, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як йдеться в повідомленні, фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали.
Крім того, провели скорочення тросу та обстежили контактну мережу й шпали. А також виконали поточний ремонт вагонів.
Нагадаємо:
Із 22 липня до 26 серпня столичний фунікулер було зачинено на щорічний плановий ремонт.