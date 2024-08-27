КГГА: В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер
27 августа столичный фуникулер возобновил работу после планового ежегодного ремонта, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как говорится в сообщении, специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы.
Кроме того, провели сокращение троса и обследовали контактную сеть и шпалы. А также выполнили текущий ремонт вагонов.
Напомним:
С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт.