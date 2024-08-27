КГГА: В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

27 августа столичный фуникулер возобновил работу после планового ежегодного ремонта, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как говорится в сообщении, специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы.

Кроме того, провели сокращение троса и обследовали контактную сеть и шпалы. А также выполнили текущий ремонт вагонов.

Напомним:

С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт.