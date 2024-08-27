Close button

КГГА: В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

КГГА: В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер
Фото: Serguei S. Dukachev

27 августа столичный фуникулер возобновил работу после планового ежегодного ремонта, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как говорится в сообщении, специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы.

Кроме того, провели сокращение троса и обследовали контактную сеть и шпалы. А также выполнили текущий ремонт вагонов.

Напомним:  

С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер закрыли на ежегодный плановый ремонт.

Новости

Популярные темы форума

analytics