Очільник МАГАТЕ прибув на Курську АЕС: оцінить ситуацію з безпекою

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Курської області, де розпочав огляд Курської АЕС, повідомляє Радіо Свобода.

Гроссі має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання та під'їзних шляхів, що дозволить дати незалежну оцінку ситуації на атомній електростанції. На тлі просування української армії в Курській області АЕС тепер перебуває у межах досяжності артилерії ЗСУ.

Раніше глава МАГАТЕ висловлював "особливий занепокоєння" у зв'язку з близькістю атомної станції до бойових дій, оскільки на цьому об'єкті функціонують два реактори.

17 серпня глава "Росатому" Олексій Лихачов у розмові з Рафаелем Гроссі заявив, що українська сторона готує провокацію на Курській АЕС і попросив голову МАГАТЕ відвідати АЕС для оцінки її безпеки.

Україна звинувачення у підготовці нападу на АЕС офіційно відкинула.

Після відвідин Курської області глава МАГАТЕ вирушить до Києва, де має відбутися його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. Курська АЕС знаходиться в безпосередній близькості від Курчатова і недалеко від двох найбільших міст регіону – Курська та Залізногірська. Там встановлюють залізобетонні укриття, повідомив голова області Олексій Смирнов.

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