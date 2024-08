Глава МАГАТЭ прибыл на Курскую АЭС: оценит ситуацию с безопасностью

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Курскую область, где начал осмотр Курской АЭС, сообщает Радио Свобода.

Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей, что позволит дать независимую оценку ситуации на атомной электростанции. На фоне продвижения украинской армии в Курской области АЭС теперь находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ.

Ранее глава МАГАТЭ выражал "особое беспокойство" в связи с близостью атомной станции к боевым действиям, поскольку на этом объекте функционируют два реактора.

17 августа глава "Росатома" Алексей Лихачев в разговоре с Рафаэлем Гросси заявил, что украинская сторона готовит провокацию на Курской АЭС, и попросил главу МАГАТЭ посетить АЭС для оценки её безопасности.

Украина обвинения в подготовке нападения на АЭС официально отвергла.

После посещения Курской области глава МАГАТЭ отправится в Киев, где должна пройти его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. Курская АЭС находится в непосредственной близости от Курчатова и недалеко от двух крупнейших городов региона – Курска и Железногорска. Там устанавливают железобетонные укрытия, сообщил глава области Алексей Смирнов.

Copyright (c)2024 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.