Лавров: Росія наразі уточнює свою доктрину застосування ядерної зброї
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції заявив, що Росія "зараз уточнює" свою доктрину застосування ядерної зброї, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС" з посиланням на Лаврова.
Лавров сказав, що у РФ "є своя доктрина використання ядерної зброї", яка "зараз уточнюється". За його словами, про цю доктрину "американським діячам дуже добре відомо".
Що передувало:
- 19 серпня Лавров виключив можливість переговорів з Україною після початку наступу ЗСУ в Курській області.