Лавров: Россия сейчас уточняет свою доктрину применения ядерного оружия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия "сейчас уточняет" свою доктрину применения ядерного оружия, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС" со ссылкой на Лаврова.
Лавров сказал, что у РФ "есть своя доктрина использования ядерного оружия", которая "сейчас уточняется". По его словам, об этой доктрине "американским деятелям очень хорошо известно".
Что предшествовало:
- 19 августа Лавров исключил возможность переговоров с Украиной после начала наступления ВСУ в Курской области.