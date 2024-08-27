Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия "сейчас уточняет" свою доктрину применения ядерного оружия, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС" со ссылкой на Лаврова.

Лавров сказал, что у РФ "есть своя доктрина использования ядерного оружия", которая "сейчас уточняется". По его словам, об этой доктрине "американским деятелям очень хорошо известно".

Что предшествовало: