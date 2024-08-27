Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через масовані російські удари

Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН через російські обстріли. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Лівий берег.

"Україна і країни-партнери з кола членів Ради Безпеки ООН ініціювали засідання Ради для розгляду останніх подій у ході агресії російського режиму проти України і їх наслідків. Події цього понеділка будуть в центрі уваги. Все сказане російськими терористами стане не лише частиною офіційного протоколу засідання, але й предметом розгляду майбутніх трибуналів над воєнним злочинцями на чолі з їх кремлівським фюрером" , – написав Кислиця у соцмережі X.

Дипломат зазначив, що пряму трансляцію можна буде подивитися на сайті ООН 28 серпня.

Нагадаємо, у понеділок росіяни завдали найдужчого удару по Україні за весь час війни. Під прицілом знову була енергетика. Наслідки громадяни вже відчули: країна знову живе за графіками відключення світла. Однак росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлюють пошкоджені об'єкти.