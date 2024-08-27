Украина инициировала заседание Совбеза ООН из-за массированных российских ударов

Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН из-за российских обстрелов. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Левый берег.

"Украина и страны-партнеры из круга членов Совета Безопасности ООН инициировали заседание Совета для рассмотрения последних событий в ходе агрессии российского режима против Украины и их последствий. События этого понедельника будут в центре внимания. Все сказанное российскими террористами станет не только частью официального протокола заседания, но и предметом рассмотрения будущих трибуналов над военными преступниками во главе с их кремлевским фюрером" , – написал Кислица в соцсети X.

Дипломат отметил, что прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте ООН 28 августа.

Напомним, в понедельник россияне нанесли самый сильный удар по Украине за все время войны. Под прицелом снова была энергетика. Последствия граждане уже ощутили: страна снова живет по графику отключения света. Однако россиянам не удалось достичь главной цели: энергосистема сохранила целостность, Украина не погрузилась в тотальную тьму, а ремонтники постепенно восстанавливают поврежденные объекты.