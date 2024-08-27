Зеленський: Україна створила першу балістичну ракету

Президент Володимир Зеленський повідомив що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплект і вже створила свою першу балістичну ракету, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент під час пресконференції у рамках Форуму керівників державних інституцій 27 серпня.

"Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК".

Він додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити "наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах".

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