Зеленський: Україна створила першу балістичну ракету
Президент Володимир Зеленський повідомив що Україна продовжує розвивати свій військово-промисловий комплект і вже створила свою першу балістичну ракету, повідомляє Українська правда.
Про це заявив президент під час пресконференції у рамках Форуму керівників державних інституцій 27 серпня.
"Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК".
Він додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити "наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах".
Передісторія:
- Раніше Зеленський повідомив, що 24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".