Зеленский: Украина создала первую баллистическую ракету

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплект и уже создала свою первую баллистическую ракету, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент во время пресс-конференции в рамках Форума руководителей государственных институтов 27 августа.

"Какие еще есть наработки Украины? Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ОПК".

Он добавил, что больше о ракете рассказать не может, но решил озвучить эту информацию, чтобы общество могло оценить "наших людей, которые 24 на 7 работают на оборонных предприятиях"

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