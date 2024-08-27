Зеленский: Украина создала первую баллистическую ракету
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплект и уже создала свою первую баллистическую ракету, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил президент во время пресс-конференции в рамках Форума руководителей государственных институтов 27 августа.
"Какие еще есть наработки Украины? Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ОПК".
Он добавил, что больше о ракете рассказать не может, но решил озвучить эту информацию, чтобы общество могло оценить "наших людей, которые 24 на 7 работают на оборонных предприятиях"
Предыстория:
- Ранее Зеленский сообщил, что 24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница"