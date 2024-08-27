Зеленський анонсував рішення для запобігання незаконному перетину кордону

Правоохоронні органи спільно з Держприкордонною службою напрацюють рішення, які посилять контроль та відповідальність за незаконний перетин кордону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Є прийняті кілька рішень. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками. І що може бути, як з цим боротись, я з вами погоджуюсь, що це виклики і це велика проблема для нас. Маємо вірити, що буде результат за 2 тижні. Принаймні будемо розуміти як це посилити: і контроль, і відповідальність" , - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом Артемом Дмитруком. ЗМІ зазначали, що Дмитрук нібито незаконно виїхав за кордон 24 серпня. Він був виключений із фракції "Слуга народу" у листопаді 2021 року. У Офісі генерального прокурора 25 серпня заявили, що народному депутату повідомили про підозру у нападах на правоохоронця та військового. За інформацією ЗМІ, йшлося про Дмитрука.

У Державній прикордонній службі поінформували про проведення перевірки та співпраці з ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону Дмитруком.