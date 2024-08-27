Зеленский анонсировал решение для предотвращения незаконного пересечения границы

Правоохранительные органы совместно с Госпогранслужбой наработают решения, которые усилит контроль и ответственность за незаконное пересечение границы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Есть принято несколько решений. Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками. И что может быть, как с этим бороться, я с вами соглашаюсь, что это вызовы и это большая проблема для нас. Должны верить, что будет результат за 2 недели. По крайней мере, будем понимать как это усилить: и контроль, и ответственность" , - сообщил Зеленский.

Напомним, правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Артемом Дмитруком. СМИ отмечали, что Дмитрук якобы незаконно уехал за границу 24 августа. Он был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре 2021 года. В Офисе генерального прокурора 25 августа заявили, что народному депутату сообщили о подозрении в нападениях на милиционера и военного. По информации СМИ, речь шла о Дмитруке.

В Государственной пограничной службе сообщили о проведении проверки и сотрудничества с ДБР относительно информации о незаконном пересечении границы Дмитруком.