Зеленський: Операція на Курській області загальмувала просування РФ на Донеччині

Просування Росії в Донецькій області до курської операції було швидшим, сказав президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024", повідомляє Лівий берег.

Рішення про те, кому і в якій кількість зараз бути на найважчому Покровському напрямку, залежить від військових. Але росіяни на цьому напрямку не відступають, бо при відступі їх розстрілюють.

"І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони положать 50-60 тисяч людей. Дуже скоро зрозумієте ці цифри. Тому не можна просто "ви сто тисяч – і ми сто тисяч". У нас була вже така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я дуже радий, що головком Сирський так само вважає" , – сказав президент.

За його словами, з Олександром Сирським щоденно обговорюють посилення Покровського напрямку, а також Торецького і Харківського.

Покровський напрямок залишається найважчим протягом місяців. Окупація Покровська є головною ціллю росіян після провалу наступу на Харків, заявляв раніше Зеленський.