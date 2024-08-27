Зеленский: Операция на Курской области затормозила продвижение РФ в Донецкой области

Продвижение России в Донецкой области к курской операции было более быстрым, сказал президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024", сообщает Левый берег.

Решение о том, кому и в каком количестве сейчас быть на самом тяжелом Покровском направлении, зависит от военных. Но россияне на этом направлении не отступают, потому что при отступлении их расстреливают.

"И они будут давить. Для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они положат 50-60 тысяч человек. Очень скоро поймете эти цифры. Поэтому нельзя просто "вы сто тысяч – и мы сто тысяч". У нас была уже такая одна операция. Я считаю, что это неправильно" , – сказал президент.

По его словам, с Александром Сырским ежедневно обсуждается усиление Покровского направления, а также Торецкого и Харьковского.

Покровское направление остается самым трудным в течение месяцев. Оккупация Покровска является главной целью россиян после провала наступления на Харьков, заявлял ранее Зеленский.