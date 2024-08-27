Зеленський пояснив, чому Польща не хоче збивати ракети над Україною

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Польща не хоче допомогти зі збиттям російських ракет над українською територією, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Зеленський зазначив, щоб хотів допомоги від Варшави принаймні зі збиттям ракет над західною частиною України, які ідуть курсом у бік Польщі.

"Я так розумію, тут потрібна підтримка кількох країн, і Польща вагається, щоб не бути наодинці з таким рішенням", – зазначив президент.

Він також наголосив на необхідності домогтися згоди США у підтримці рішення щодо збиття російських ракет.

"Я думаю, нам всім потрібно працювати, щоб США підтримали це рішення. Тоді нам буде легше. Будемо працювати і вірити в це", – додав Зеленський.

У липні Зеленський повідомляв, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

Він також висловлював нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.