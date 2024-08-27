Зеленский объяснил, почему Польша не хочет сбивать ракеты над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Польша не хочет помочь со сбиванием российских ракет над украинской территорией, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на форуме "Украина 2024. Независимость".

Зеленский отметил, чтобы хотел помощи от Варшавы, по крайней мере со сбиванием ракет над западной частью Украины, которые идут курсом в сторону Польши.

"Я так понимаю, здесь нужна поддержка нескольких стран, и Польша колеблется, чтобы не быть наедине с таким решением", – отметил президент.

Он также отметил необходимость добиться согласия США в поддержке решения по сбиванию российских ракет.

"Я думаю, нам всем нужно работать, чтобы США поддержали это решение. Тогда нам будет легче. Будем работать и верить в это", – добавил Зеленский.

В июле Зеленский сообщал, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Он также выражал непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.