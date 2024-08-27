У РФ заявили про нову спробу прориву ЗСУ на Білгородщину

Російська влада повідомляє про спробу прориву українських військових до Бєлгородської області﻿. Про це заява губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, повідомляє Ділова столиця.

Посадовець назвав ситуацію "складною, але контрольованою".

"Ворог намагається прорватися через кордон Білгородської області…Наші військові проводять планові роботи. Прошу зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації" , — написав Гладков.

Декілька російських Telegram-каналів також написали про спробу прориву ЗСУ через кордон до Бєлгородської області.

За даними Telegram-каналу Mash, у бій із російськими прикордонниками вступили до 500 військовослужбовців ЗСУ. Бої нібито відбуваються біля села Нєхотєєвка та міста Шебекіно.

Україна наразі нічого не коментувала.