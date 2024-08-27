В РФ заявили о новой попытке прорыва ВСУ на Белгородщину

Российские власти сообщают о попытке прорыва украинских военных в Белгородскую область﻿. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает Деловая столица.

Чиновник назвал ситуацию "сложной, но контролируемой".

"Враг пытается прорваться через границу Белгородской области... Наши военные проводят плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации" , — написал Гладков.

Несколько российских Telegram-каналов также написали о попытке прорыва ВСУ через границу в Белгородскую область.

По данным Telegram-канала Mash, в бой с российскими пограничниками вступили до 500 военнослужащих ВСУ. Бои проходят у села Нехотеевка и города Шебекино.

Украина пока ничего не комментировала.